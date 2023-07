Giornata Ecologica a Cisterna, appuntamento il 25 luglio

L’Amministrazione comunale, l’Ufficio Ambiente del Comune di Cisterna e l’Azienda Speciale Cisterna Ambiente hanno organizzato una Giornata Ecologica per martedì 25 luglio prossimo.

L’isola ecologica sarà allestita presso il parcheggio di piazza Ugo La Malfa nel quartiere San Valentino.

Durante la Giornata Ecologica saranno disponibili delle casse scarrabili, nella fascia oraria dalle 8 alle 12, presidiate dagli operatori della Cisterna Ambiente.

I rifiuti possono essere conferiti da tutti i cittadini residenti nel comune di Cisterna.

Si potranno conferire rifiuti ingombranti come mobili, porte, scaffali, damigiane, carrozzine, oggetti in metallo, biciclette, plastiche dure.

Inoltre, rifiuti Raee, ovvero rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche come piccoli e grandi elettrodomestici, Tv e monitor, computer, tablet, telefoni, cavetti.

Infine, sfalci e potature del verde.

«Ci auguriamo che la Giornata Ecologica del 25 luglio sia soltanto la prima di una serie di iniziative di questo genere, per facilitare il conferimento dei rifiuti ingombranti e di altro tipo – hanno detto il sindaco di Cisterna Valentino Mantini e l’assessore all’ambiente Marco Capuzzo –. L’Amministrazione comunale continuerà ad adoperarsi per contrastare la pessima abitudine dell’abbandono incontrollato dei rifiuti fuori dai cassonetti dell’immondizia e per una corretta educazione ambientale».

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.cisternambiente.eu, le pagine social dell’Azienda Speciale Cisterna Ambiente, contattando il numero verde 800.018.911 o consultando l’app gratuita Junker.

COMUNICATO STAMPA