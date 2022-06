Giornata di studio “Sanità: Competenze per la salute delle persone” Cisl FP Frosinone : «La formazione è un’attività fondamentale»

“Competenze per la salute delle persone”. È stato questo il titolo della giornata di studio che si è tenuta nella mattinata di oggi a Sora e che è stata organizzata dalla Cisl Funzione Pubblica Regionale. Un momento di approfondimento che ha visto, per la prima volta, riuniti tutti i dirigenti sindacali della Cisl Funzione Pubblica del comparto della sanità pubblica della provincia di Frosinone. Nel corso dell’incontro sono intervenuti il segretario generale della Cisl Fp Lazio Roberto Chierchia, il segretario regionale con delega alla sanità della Cisl Fp regionale Marco Giobbi e i responsabili del dipartimento della sanità Giovanni Fusco e Sandro De Paolis. Nel corso della riunione si è soprattutto affrontato il tema della sottoscrizione dell’ipotesi del nuovo Ccnl 2019/2021 della sanità avvenuta nei giorni scorsi che è arrivata dopo un negoziato lungo, a tratti, molto difficile che ha impegnato l’organizzazione sindacale per diversi mesi. Nella riunione è stata rimarcata la soddisfazione per l’ottimo risultato raggiunto che ha finalmente riscritto, dopo oltre 20 anni, per i dipendenti di questo delicato settore un nuovo ordinamento che valorizza dal punto di vista professionale i dipendenti di tutti i ruoli, definisce un nuovo sistema di incarichi e innalza le retribuzioni anche attraverso una revisione del sistema indennitario fermo da più di un decennio. La firma dell’ipotesi , che dopo la certificazione della corte dei conti, renderà definitivamente esigibile il contratto permetterà inoltre di consolidare il processo di innovazione e modernizzazione della pubblica amministrazione aprendo, nel contempo, una nuova stagione che vedrà la giusta valorizzazione e il giusto riconoscimento per quanti operano nel contesto della sanità. «La formazione rappresenta il punto centrale per svolgere un’adeguata attività sindacale – ha affermato il Segretario Generale Antonio Cuozzo – È fondamentale garantire un continuo aggiornamento a chi è impegnato nella funzione sindacale perché è nella contrattazione di 2^ livello che nelle singole aziende, e quindi nella Asl di Frosinone, che si definiscono le migliori contrattazioni per poter dare risposte concrete riguardo gli aspetti retributivi, di progressione di carriera e all’organizzazione del lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori del comparto sanità. Quello che si è svolto stamattina a Sora è un primo momento formativo che verrà esteso nei prossimi mesi a tutti i comparti pubblici che rappresenta la Cisl FP, dalle funzioni centrali alle funzioni locali. Nel corso della riunione Roberto Chierchia, segretario generale della Cisl FP del Lazio, ha ulteriormente evidenziato la necessità di rafforzare con la contrattazione e l’attivazione di tutti gli istituti partecipativi previsti dal Contratto, perché è solo attraverso questo sistema di relazioni che si consente da un lato ad una vera valorizzazione del personale E dall’ altro lato si attua il contemperamento della missione di servizio pubblico delle aziende sanitarie a vantaggio degli utenti e dei cittadini.

