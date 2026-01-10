Giornata di festa a Posta Fibreno per i 100 anni di Vittoria Lecce, classe 1926, giunta al prestigioso traguardo di un secolo di vita.

Nonna Vittoria ha trascorso la giornata insieme ai suoi tre figli, oltre che con i suoi tanti nipoti e pronipoti, tutti accorsi a casa della festeggiata per onorare la neo-centenaria.È arrivato anche il Sindaco Adamo Pantano che, insieme alla Consigliera delegata ai Servizi Sociali Alessandra Farina, accompagnati anche da una folta delegazione di Amministratori, hanno insignito la festeggiata della targa celebrativa a nome dell’intera comunità di Posta Fibreno.Alessandra Farina, delegata ai Servizi Sociali: “siamo qui oggi per festeggiare i cent’anni di Vittoria, ed è un momento che genera una certa emozione. Raggiungere un secolo di vita vuol dire aver vissuto attraverso eventi epocali come la dittatura del fascismo, la tragedia della guerra, la ricostruzione post-bellica e il boom economico. Una vita, quella di Vittoria, vissuta sempre con fierezza e dignità anche in periodi storici in cui essere una donna voleva dire subire discriminazioni e limitazioni, per la mancanza del diritto di voto e per l’assenza di posti all’interno del tessuto sociale diversi da quelli di moglie e madre. Vittoria è testimone di un secolo di storia e del cammino fatto verso il riconoscimento della donna come cittadina avente parte attiva nella società, anche al di fuori della famiglia”. “Cento anni sono un traguardo unico quanto speciale – ha dichiarato il Sindaco – rappresentano un percorso di esperienze, emozioni e ricordi indelebili. Un traguardo speciale che merita di essere celebrato con gioia e con l’affetto di tutta la nostra comunità”.

