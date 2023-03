Sabato 15 aprile 2023, la Riserva Naturale lago di Posta Fibreno, in collaborazione con l’Azienda Agricola Genovesi, di Boville Ernica, organizza una giornata di avvicinamento all’olio extravergine di oliva.

La giornata formativa sarà tenuta da Antonio Genovesi, iscritto negli elenchi regionali dei tecnici esperti degli oli di oliva. Genovesi, da anni impegnato nella produzione di olio extravergine di oliva di qualità, metterà a disposizione dei partecipanti le conoscenze acquisite che consentiranno di coniugare l’esperienza delle tradizioni con le innovazioni del presente.

L’attività è gratuita, ma per partecipare bisogna iscriversi telefonando, entro e non oltre il giorno 11 aprile 2023, a: 0776 888021 (Ufficio Riserva) – 3316728772 (Guardiaparco).

