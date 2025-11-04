GIORNATA DELL’UNITA NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE, FRANCESCO ROCCA: «LE FORZE ARMATE, PRESIDIO DI LIBERTÀ E PACE NEL MONDO»

«Oggi rendiamo omaggio a chi serve l’Italia con coraggio, in silenzio e con disciplina. Le Forze Armate sono un pilastro della nostra democrazia, garanti della sicurezza nazionale e protagoniste di missioni di pace nei contesti più difficili del mondo. In un tempo segnato da instabilità e conflitti, la loro presenza è un segno concreto dell’impegno dell’Italia per la pace, la cooperazione e la tutela dei diritti umani. Ricordiamo il sacrificio di chi ha dato la vita per l’unità del nostro Paese e rinnoviamo la gratitudine a chi ogni giorno, in patria e all’estero, protegge i valori della nostra Repubblica». Lo dichiara il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

