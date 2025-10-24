GIORNATA DELLA SALUTE E DELLE PREVENZIONE, VISITE GRATUITE PER STUDENTI DELLA SAPIENZA

Una giornata per la salute e della prevenzione, quella organizzata da DiSCo Lazio, in coordinamento con Regione Lazio, Sapienza Università di Roma, Policlinico Umberto I, Croce Rossa Italiana, Asl Roma 1, Istituto Superiore di Sanità e INAIL, questa mattina nel viale principale della Città universitaria.

L’iniziativa rientra tra le attività di prevenzione promosse nel mese di ottobre, e ha permesso a studentesse, studenti e personale della Sapienza e dipendenti di DiSCo Lazio di effettuare visite mediche, screening, test e corsi formativi. Sono state 1200 le registrazioni effettuate nella giornata.

I partner medico-sanitari, per garantire il successo della Giornata per la salute e della prevenzione, hanno messo a disposizione strumenti diagnostici, dispositivi medici e personale sanitario qualificato, affrontando diverse aree tematiche legate al benessere e alla salute. La comunità studentesca è stata coinvolta anche attraverso corsi pratici e lezioni dimostrative dedicate al benessere e alla sicurezza sanitaria.

Grazie alla collaborazione dell’Azienda Sanitaria Locale Roma 1 e della Sapienza Università di Roma, con il supporto dei presidi delle tre facoltà di Medicina e in sinergia con il Policlinico Umberto I, sono state effettuate mammografie e ecografie al seno, oltre a test del papillomavirus umano (HPV) e Pat test, screening per l’epatite e elettrocardiogrammi.

Inoltre, si sono tenuti corsi di autopalpazione al seno, rianimazione di base, manovre di rianimazione cardiopolmonare e manovre di disostruzione delle vie aeree. Non sono mancati, infine, servizi e visite dermatologiche, specialistiche per la prevenzione e il trattamento dei disturbi alimentari, visite oculistiche, controlli per la prevenzione della trombosi e consultazioni con psicologhe e psichiatriche.

«Oggi alla Sapienza Università di Roma abbiamo celebrato la Giornata della Salute e della Prevenzione, una grande iniziativa che unisce istituzioni, medici, studenti e volontari per diffondere una cultura della prevenzione nei luoghi della cultura e della formazione. La salute è un bene prezioso, e la prevenzione è la sua forma più alta di tutela. Per questo vogliamo portare la sanità sempre più vicina alle persone: nelle università, nei quartieri, nei luoghi di studio e di lavoro. Un grazie di cuore a Simone Foglio, Presidente di DiSCo Lazio, per aver promosso e coordinato questa giornata, e alla Magnifica Rettrice Antonella Polimeni per l’accoglienza e la collaborazione. Grazie anche ai cento volontari che, con entusiasmo e impegno, hanno reso possibile questa iniziativa, dimostrando che la prevenzione può diventare un gesto di comunità e responsabilità collettiva Nel Lazio stiamo continuando a investire nella prevenzione: dagli screening oncologici alle campagne come OttobreRosa, fino alla rete delle Case e Ospedali di Comunità, per una sanità sempre più vicina, accessibile e umana. La salute non è solo un diritto individuale: è un valore collettivo, un impegno che ci unisce. Continuiamo a costruire, insieme, un Lazio che previene, cura ed educa alla salute», ha dichiarato il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

«La “Giornata della Salute e della Prevenzione”, promossa da DiSCo Lazio in collaborazione con Regione Lazio, Sapienza Università di Roma, Policlinico Umberto I, Croce Rossa Italiana, ASL Roma 1, ISS e INAIL, rappresenta un’importante occasione di partecipazione e di servizio alla cittadinanza e alla Comunità Sapienza, che abbiamo accolto, ospitato e supportato con piena convinzione. Desidero rivolgere un ringraziamento al presidente di DiSCo Lazio, Simone Foglio, e al suo staff, per aver ideato e sostenuto un progetto che mette in rete competenze, risorse e sensibilità diverse, coinvolgendo attivamente le Rappresentanze Studentesche in un’iniziativa che parla ai giovani e alla salute, rafforzando e ampliando le attività già intraprese da Sapienza e dalle sue associazioni studentesche. Per noi, prendere parte a questa iniziativa significa riaffermare l’impegno quotidiano nel promuovere la salute come valore condiviso e nel diffondere la cultura della prevenzione, grazie al contributo delle proprie professioniste e dei propri professionisti delle Scienze della Salute. In questa prospettiva, il nostro Ateneo si conferma presidio di conoscenza e di cura, nonché punto di raccordo tra le istituzioni che operano per il benessere della collettività. Un ringraziamento particolare va anche al presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e alla ASL Roma 1, per aver esteso alcune prestazioni sanitarie a una platea più ampia, garantendo così servizi di prevenzione importanti e utili. Infine, un sincero grazie alle associazioni e realtà aderenti, la cui partecipazione contribuisce a rendere questa giornata un autentico esempio di collaborazione e cittadinanza attiva», ha ribadito la rettrice di Sapienza Università di Roma, Antonella Polimeni.

«Abbiamo voluto promuovere una giornata dedicata alla salute per offrire informazione, ascolto e controllo in un contesto aperto e accessibile anche a studenti e studentesse. La prevenzione non è solo un gesto individuale, ma un impegno di sistema: istituzioni, università e operatori sanitari che collaborano per mettere a disposizione di tutti strumenti e opportunità concrete di benessere», ha dichiarato il presidente di DiSCo Lazio, Simone Foglio.

