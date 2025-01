Giornata della Memoria: Il Presidente del Consiglio Provinciale di Frosinone Gianluca Quadrini, riflette sull’Importanza della Memoria Storica nella giornata del ricordo presso IIs Bragaglia

Questa mattina, il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, ha partecipato alla cerimonia per la Giornata della Memoria organizzata dall’IIS Bragaglia di Frosinone, un evento di grande rilevanza che ha visto la consegna delle medaglie d’oro ai cittadini italiani, militari e civili, deportati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra.

“La Giornata della Memoria rappresenta un monito che dobbiamo custodire con grande rispetto e impegno, per non dimenticare mai le atrocità del passato e per tramandare alle future generazioni il valore della pace, della dignità umana e dei diritti civili. Oggi le Istituzioni hanno avuto l’onore, grazie a Sua Eccellenza il Prefetto Liguori, di consegnare le medaglie d’oro a coloro che, con straordinario coraggio, hanno vissuto l’inferno dei campi di concentramento e dei lavori forzati. Questo tributo è il nostro modo di dire ‘non vi dimentichiamo’ e di riconoscere l’immenso valore di chi ha sofferto, ma non ha mai perso la propria umanità,” ha dichiarato il Presidente del Consiglio Provinciale.La cerimonia, che si è svolta alla presenza delle autorità civili e militari, tra cui il Prefetto di Frosinone, S.E. Ernesto Liguori che ha dedicato parole encomiabili sull’importanza di preservare la memoria storica. Presenti il Presidente della Provincia di Frosinone, Luca Di Stefano, la Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale Prof. Laura Superchi, numerosi Sindaci della provincia e del Dirigente Scolastico dell’IIS Bragaglia, Prof. Fabio Giona, uniti tutti dal pensiero che eventi come questo sono fondamentali per la formazione delle giovani generazioni e per la costruzione di una società più consapevole e inclusiva.Il Presidente Quadrini ha inoltre espresso un sentito ringraziamento all’IIS Bragaglia, al Dirigente Scolastico e alla Dirigente Scolastica Provinciale, la Prof. Laura Superchi, per la straordinaria sensibilità con la quale hanno affrontato la giornata e per gli importanti lavori che si stanno attuando nell’ambito scolastico. “L’impegno della scuola, nel coinvolgere gli studenti in un momento così significativo, è fondamentale per costruire una società che non dimentichi mai le ferite del passato e che sappia promuovere i valori di rispetto, solidarietà e giustizia sociale,” ha aggiunto.La cerimonia si è conclusa con una riflessione condivisa da tutte le autorità presenti, che hanno ribadito l’importanza di mantenere viva la memoria storica per prevenire il ripetersi di tragedie simili e per onorare la memoria di tutte le vittime, senza mai abbassare la guardia contro ogni forma di discriminazione e violenza.