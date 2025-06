Giornata del Rifugiato, le storie di accoglienza e integrazione del Comune di Cisterna

Anche quest’anno Cisterna celebra la Giornata Mondiale del Rifugiato con un appuntamento dal titolo “Ho messo la Pace in valigia” – Storie di persone e di bagagli che si terrà venerdì 27 giugno alle ore 17 presso la Corte di Palazzo Caetani.

Sarà l’occasione per illustrare il Progetto SAI- Sistema di Accoglienza e Integrazione messo in campo dall’amministrazione con la cooperativa “Il Quadrifoglio”.

Dal 2022 il Comune di Cisterna di Latina aderisce alla Rete Nazionale per l’Accoglienza, la Tutela e l’Integrazione dei Richiedenti e Titolari di Protezione Internazionale promossa dal Ministero dell’Interno ed è tra gli oltre 600 Comuni d’Italia che accedono al Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo per garantire interventi di “accoglienza integrata”. Il Progetto SAI del Comune può ospitare nuclei familiari e/o monoparentali per un totale di 20 persone. Ad oggi le persone ospitate sono 20, divise in 8 nuclei familiari, di cui 5 monoparentali. Sono accolti in appartamenti dislocati per la città e abbastanza vicini al centro, alle fermate degli autobus e ai principali negozi e servizi del territorio. L’età media degli ospiti del Progetto è 38,7 anni: comprende un bambino di quasi 3 anni e una donna di 81 anni. Persone di nazionalità, cultura e stili di vita differenti. Le nazioni di provenienza sono l’Ucraina e l’Afghanistan.

Un lavoro che ha come punti di riferimento numerose istituzioni pubbliche quali la Questura, la Prefettura, le forze dell’ordine in genere e i Centri provinciali per l’Istruzione degli adulti (CPIA) oltre al Servizio Sociale territoriale, l’Ufficio Anagrafico, i Centri per l’Impiego e le Aziende sanitarie e ospedaliere con particolare riferimento al Centro di Salute Mentale, quello di Tutela Salute Mentale Riabilitazione Età Evolutiva, il Consultorio Familiare e la medicina territoriale (ambulatori e poliambulatori).

Il progetto SAI offre alcuni servizi fondamentali: apprendimento della lingua italiana, accompagnamento e orientamento legale, percorsi di orientamento socio-economico. Peraltro proprio poche settimane fa il Ministero dell’Interno, accogliendo la richiesta presentata dal Comune, ha concesso un ampliamento della capacità ricettiva con ulteriori 10 posti e relativo finanziamento.

«Questo progetto – sottolineano il sindaco Valentino Mantini e l’assessora al welfare e alle politiche sociali Stefania Krilic – nasce dall’esigenza di sensibilizzare la comunità sulle tematiche dell’immigrazione e dell’accoglienza, partendo dagli adulti di domani, cittadini attivi e consapevoli di un mondo in continua trasformazione. I destinatari diretti della proposta progettuale sono stati, infatti, gli alunni delle classi prime della scuola secondaria di 1° grado dell’istituto “Monda- Volpi” del Comune di Cisterna con l’obiettivo di educare al valore della diversità in situazioni formative di apprendimento, di socializzazione, comunicazione e relazione e sostenere la cultura della solidarietà e dell’inclusione sociale. Questa amministrazione è particolarmente attenta e sensibile nel sostenere percorsi veri di inclusione dei cittadini stranieri per superare le barriere culturali e linguistiche».