Giornata del donatore di sangue: Avis Ceccano da 35 anni al servizio della vita

L’Amministrazione comunale ha celebrato la storica associazione di volontariato alla vigilia della ricorrenza mondiale. Il sindaco Querqui: «Riconoscenza per l’inestimabile contributo alla comunità».

L’Amministrazione comunale ha celebrato l’Avis Ceccano alla vigilia dell’odierna “Giornata mondiale del donatore di sangue” per i suoi 35 anni di solidarietà al servizio della vita. La cerimonia si è svolta sabato scorso nell’auditorium della biblioteca “Filippo Maria De Sanctis”.

La vicesindaco Mariangela De Santis e l’assessora Francesca Ciotoli hanno consegnato una targa di benemerenza all’ultratrentennale associazione di volontariato per conto dell’Amministrazione Querqui e di tutta la cittadinanza. «È un segno di riconoscenza – dichiara il sindaco, Andrea Querqui – per l’inestimabile contributo offerto alla comunità attraverso la promozione della donazione volontaria, anonima e gratuita del sangue. L’Avis Comunale di Ceccano è un esempio di altruismo e impegno che rende la nostra città più forte, unita e solidale».

«Onoriamo questa realtà – evidenzia il primo cittadino – in occasione della ricorrenza proclamata dall’Organizzazione mondiale della sanità nel giorno di nascita dello scopritore del Sistema AB0 per la classificazione dei gruppi sanguigni. L’invito alla donazione di sangue diventa ancor più altisonante all’approssimarsi dell’estate».

L’Amministrazione Querqui ringrazia il presidente Tonino Gargaruti, la vicepresidente Vincenza Masi, la tesoriera Francesca Bianchi, la segretaria Vanessa Carlini e tutti i Volontari di questa grande Famiglia chiamata Avis.

È stata l’occasione per celebrare anche i presidenti emeriti: Andreina Ciotoli, Patrizia Fabi, Vincenzo Del Brocco, Alessandra Massa e Daniele Panella. Il ricordo è andato alla compianta Gertrude Tiberia, fondatrice e prima presidente. Una menzione speciale per Vincenza Masi e Armando Giovannone, i più grandi donatori di sempre nella sezione comunale.

«La festa per il nostro 35° anniversario – commenta il presidente Gargaruti – è stata un’occasione speciale per guardarsi indietro, ma soprattutto per guardare avanti. Vedere così tante persone riunite per celebrare il valore della donazione ci riempie di orgoglio e ci dà la carica per continuare a crescere. Un grazie immenso a tutti i soci, alle istituzioni e ai cittadini di Ceccano che, con la loro presenza e il loro sostegno, rendono grande la nostra associazione. Avanti così, sempre al fianco di chi ha bisogno».