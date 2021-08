Giorgio Farina Aderisce al Progetto per Luca Di Stefano Sindaco

Giorgio Farina lavora come responsabile in un’azienda metalmeccanica del territorio. Ha deciso di impegnarsi in prima persona nella prossima tornata elettorale nella lista “Adesso Tocca a Noi” organizzata dall’Avv. Marco Mollicone.

“È un vero peccato che in una città come Sora ci siano così poche possibilità di lavoro, anche io ho avuto la tentazione di andare via, di cercare altrove la possibilità di lavorare e farmi una famiglia.

Fortunatamente sono rimasto ed ho avuto la possibilità di crearmi una posizione nella mia città. Il mio impegno per tanto sarà quello di migliorare il posto in cui vivo. Vorrei vedere la mia amata Sora avere un posto di rilievo tra le altre città del Frusinate, il nostro impegno deve essere profuso per attirare risorse e progettualità serie nel comprensorio in modo da offrire possibilità di lavoro ai nostri giovani. Se l’ente comunale funziona bene ed è retto da uomini e donne con le giuste capacità la città ed il territorio ne potranno beneficiare, riportando risorse economiche e ricchezza.”

Giorgio Farina

comunicato stampa