Giorgia, sei anni, morta soffocata da una cotoletta

È morta a soli 6 anni a causa di un boccone andato di traverso. Giorgia Arcuri, una bambina di Crotone è deceduta all’ospedale San Giovanni di Dio. La bambina stava cenando con la famiglia quando un pezzo di cotoletta le avrebbe causato delle difficoltà respiratorie. I genitori l’hanno subito portata in ospedale dove è giunta già in gravi condizioni.I medici hanno fatto il possibile per salvare la vita alla piccola, ma purtroppo dopo una notte trascorsa nel reparto di rianimazione, è deceduta. Il sostituto procuratore sta facendo tutte le ricerche del caso per capire le cause che hanno portato a questo dramma, ma sarà comunque l’autopsia a fare maggiore chiarezza.La notizia della morte della piccola Giorgia ha sconvolto tutta la comunità, tantissimi sono stati i messaggi di addio che le persone hanno scritto sui social alla mamma e al papà della piccola. Persino il sindaco ha ricordato con un pensiero la bambina e si è stretto intorno al dolore di tutta la famiglia.

fonte Leggo