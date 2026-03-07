Giorgia Meloni assiste alla gara di danza della figlia e saluta l’associazione AVESS di Isola del Liri

Una presenza inattesa che ha suscitato sorpresa e curiosità tra il pubblico presente al Palazzetto dello Sport “Paolo Tosto” di Tivoli. Nel pomeriggio di sabato 7 marzo la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha raggiunto il palasport tiburtino per assistere alla gara della figlia, impegnata nei Campionati Regionali Fidesm Lazio di danza sportiva.

La premier è arrivata poco prima dell’esibizione della giovane atleta, in gara nella disciplina Modern Contemporary, categoria gruppo danza Under 11 classe C. Seduta tra gli spettatori, Meloni ha seguito con attenzione la performance della figlia, per qualche ora lontana dagli impegni istituzionali e semplicemente nel ruolo di madre.

Durante la sua presenza al palazzetto, la presidente del Consiglio ha anche rivolto un saluto all’associazione AVESS, ricevendo a sua volta parole di apprezzamento e ringraziamento da parte dei rappresentanti dell’organizzazione. Un momento che l’associazione ha definito “un onore”, sottolineando la sorpresa e la soddisfazione per l’incontro avvenuto a margine della manifestazione sportiva.

L’evento, che riunisce numerosi giovani ballerini provenienti da tutta la regione, proseguirà anche nella giornata di domenica con altre esibizioni e competizioni delle diverse discipline della danza sportiva.

La visita della premier ha aggiunto un momento di grande curiosità alla manifestazione, attirando l’attenzione dei presenti e rendendo ancora più speciale la giornata di gare al Palasport di Tivoli

