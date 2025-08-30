Gioia ed emozione a Broccostella e Castelliri per il sì di Massimiliano e Claudia

Oggi a Broccostella e Castelliri, Massimiliano e Claudia stanno coronando il loro grande sogno d’amore, unendo le proprie vite in un giorno che rimarrà scolpito nella memoria di tutti i presenti.La cerimonia, carica di emozioni e partecipazione, rappresenta non solo l’inizio di una nuova avventura per i due giovani sposi, ma anche un momento di gioia condivisa con familiari e amici che hanno voluto stringersi attorno a loro per celebrare questo traguardo speciale.Un messaggio pieno d’affetto è giunto da chi li ha visti crescere e diventare le persone che sono oggi: “Massimiliano e Claudia, state coronando il vostro sogno, vi auguriamo tutto il bene di questo mondo. Siete il nostro orgoglio più grande. Tantissimi auguri ragazzi da Dita Lucy, mamma Mara e papà Rocco.” Anche LiriTV si unisce al coro di felicitazioni, con un pensiero speciale dedicato agli sposi:

“A Massimiliano e Claudia, l’augurio di una vita insieme ricca di amore, sorrisi e soddisfazioni. Che questo giorno sia solo l’inizio di un cammino luminoso. Auguri di cuore da tutta la redazione di LiriTV.” Un nuovo capitolo si apre per Massimiliano e Claudia, che con il loro amore diventano oggi esempio di speranza e di futuro, nel segno della famiglia e dei valori che contano davvero.

