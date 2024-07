Giochi, una donna in provincia di Frosinone vince un Jackpot di quasi 12mila euro

Giocata fortunata per una donna della provincia di Frosinone, che si è portata a casa un premio di quasi 12mila euro grazie a Bingo75. Come riferisce Agipronews, la 58enne è riuscita a ottenere il Jackpot grazie a una sola giocata del valore di 2,40 euro con il numero 69. Bingo 75 è l’innovativo gioco di tombola.it per tutti gli appassionati della lotteria in un format dinamico a 75 palline, al quale è possibile partecipare con puntate a partire da 20 centesimi fino a un massimo di 2,40 euro.Su tombola oltre ai giochi, attive anche le chat gratuite 24 ore su 24, dove parlare di promozioni, intrattenimento, gossip, ricette e musica. Oltre a tutto questo, presenti tanti altri giochi di bingo e un’ampia sezione dedicata al gioco responsabile; e con Cubes, il gioco gratuito dell’estate, è possibile giocare gratis.

