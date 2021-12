Giochi inclusivi al parco “Verde Azzurro” di Giulianello, inviata richiesta di contributo alla Regione

È stata approvata dalla giunta De Lillis la partecipazione all’avviso pubblico regionale per la concessione di contributi per l’acquisto di giochi inclusivi da installarsi all’interno delle aree gioco comunali.

In particolare, la richiesta di contributo inviata alla Regione Lazio è finalizzata all’acquisto e alla messa in opera di giochi inclusivi nel parco giochi di piazza della Fontanaccia, denominato parco “Verde Azzurro”, a Giulianello, frequentato regolarmente da bambini, con servizi collegati tra cui un punto ristoro vicino.

La scelta è ricaduta su questa area pubblica anche perché rispondente alle caratteristiche indicate dall’Avviso della Regione Lazio in cui si specifica che il parco giochi per il quale si chiede il finanziamento deve essere posizionato in una zona priva di barriere architettoniche, accessibile e già normalmente frequentata da bambini.

Come citato dal suddetto Avviso, “i parchi gioco pubblici sono da intendersi accessibili e inclusivi quando i percorsi, i servizi dell’area gioco, le strutture ludiche e tutti gli altri componenti l’area sono scelti in funzione di un utilizzo possibile da tutti i bambini e ragazzi, con ogni tipo di abilità”. L’obiettivo è dunque puntare a una vera aggregazione sociale, nell’ottica di miglioramento della qualità della vita in particolare delle persone con disabilità, che avrebbero in tal modo a disposizione un’area giochi pienamente fruibile anche da loro.

