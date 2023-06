Giochi, 36enne vince un jackpot di oltre 6 mila euro

La fortuna questa volta fa tappa a Roma, grazie a Bingo75, il nuovissimo gioco ideato in esclusiva da Tombola.it per tutti coloro che amano giocare al bingo e vogliono provare un modo di giocare più dinamico e al passo con i tempi. La fortunata è una 36enne romana, riferisce Agipronews, capace di aggiudicarsi il jackpot di 6.573,87 € acquistando solamente 12 cartelle del valore complessivo di 2,40 € e trionfando grazie al numero 72, che sicuramente da ora in avanti resterà come il suo preferito.

Su Tombola.it ci sono tantissimi giochi di bingo che soddisfano le esigenze ludiche di tutte le tipologie di giocatore con un comune denominatore: il gioco responsabile. Su Tombola.it è presente un limite di deposito a cui è necessario attenersi per fare in modo che il gioco sia sempre un passatempo e mai una fonte di stress, tanto spazio per le chiacchiere con la chat gratuita 24 ore su 24 con la community di bingo più grande d’Italia, tante ricette e curiosità sul blog, la simpatia dei chat moderator e un montepremi totale complessivo di premi garantiti nel mese di giugno per oltre 200mila euro.

