Giocavolley Vis: Prima Divisione Maschile a Torrice per il debutto

E’ arrivato il momento tanto atteso: finalmente si torna a giocare.

Gli uomini del responsabile tecnico Maurizio Colucci, nel pomeriggio di domenica 20 novembre, scenderanno in campo presso la palestra comunale di Torrice alle ore 17:00 per il primo banco di prova della stagione 2022/2023

Ad attenderli, domenica pomeriggio oltre la rete, i padroni di casa dell’Endurance Volley, neofiti del campionato di Prima Divisione ma che, sicuramente, daranno ai bianconeri filo da torcere.

Tante riconferme e qualche nuovo innesto di qualità per la formazione bianconera che, dopo oltre due mesi passati in palestra a lavorare e diversi test match dall’esito positivo, è finalmente pronta a scendere sul parquet per la prima gara ufficiale.

Dopo la buona stagione disputata lo scorso anno, infatti, e le ottime prestazioni messe in campo, Pace e compagni sono pronti a combattere palla dopo palla e fare il proprio meglio

“Finalmente domenica si torna in campo- ha dichiarato l’opposto Carmine Pace- Speriamo di ripartire da dove ci eravamo fermati, e rimettere in campo ciò che, di buono, abbiamo fatto nella scorsa stagione, alzando l’asticella e puntando a migliorare nettamente il piazzamento. Non conosco la formazione di Torrice, che è al suo primo campionato di Prima Divisione, ma sicuramente, a prescindere da quello che sarà il livello degli avversari dall’altra parte della rete, dobbiamo pensare al nostro gioco e fare del nostro meglio. Stiamo lavorando sodo per questo. La mia squadra la vedo felice, perché a prescindere da quelle che sono le qualità tecniche, con l’arrivo dei nuovi innesti abbiamo consolidato quello che era il buon gruppo della scorsa stagione. Mi fa piacere che, tra di noi, ci sia anche un amico di tante battaglie, Giuseppe Razzano. Dopo anni, è un piacere tornare a condividere il campo con lui, sperando di ottenere gli stessi risultati avuti insieme anni fa”.

