Giocavolley Vis: Prima Divisione Maschile a Ferentino in cerca di conferme

Sarà la Virtus Volley Anagni-Ferentino il prossimo banco di prova per i bianconeri. L’appuntamento è per oggi, domenica 4 dicembre, alle 17:00 presso l’ITIS Don Morosini.

Dopo la vittoria con Torrice ed il turno di riposo osservato nella seconda giornata di campionato, per gli uomini del responsabile tecnico Colucci è arrivata l’ora di rimettersi in gioco con nuove sfide.

Ad attenderli, gli atleti di mister Michele Gatto che, usciti vincitori per 3-0 dalla sfida contro l’Asd Volley Pontecorvo, adesso ce la metteranno tutta per fare bene.

Due squadre in cerca di conferme, quindi, pronte a lottare con le unghie e con i denti per portare a casa i 3 punti e scalare la classifica.

“Passano gli anni, ma la prima di campionato è sempre un’emozione speciale.- le parole di Capitan Cianfarani- Contro Torrice siamo scesi in campo con la giusta cattiveria agonistica e con la voglia di vincere e portare a casa i tre punti, e si è visto.

Quello che più mi piace della mia squadra è che, nonostante il mister abbia variato il sestetto all’inizio di ogni set, non ne abbiamo risentito, a dimostrazione del fatto che siamo un gruppo unito, formato da 12 titolari che, indipendentemente da chi scende in campo, ha come obiettivo principale la vittoria del match ed il lavoro di squadra.

Siamo cresciuti qualitativamente e quantitativamente rispetto alla scorsa stagione e, grazie allo zoccolo duro dello spogliatoio, per i nuovi innesti è stato semplice integrarsi al gruppo. Lavoriamo sodo in allenamento, senza mai dimenticare il divertimento, ed in campo si vede. Sono orgoglioso di fare parte di un gruppo così.

Domenica dovremmo essere bravi a scendere in campo con il piglio giusto. Non conosciamo i nostri avversari, anche se sono certo che ce la metteranno tutta per ben figurare.d’altra parte, però, giocando come sappiamo fare, ci toglieremo grandi soddisfazioni, partita dopo partita.