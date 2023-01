Giocavolley: Si aprono le porte del Palapolsinelli per la prima divisione maschile

Prima partita casalinga per la prima divisione maschile di marca Giocavolley Vis che oggi, domenica 15 gennaio, scenderà in campo tra le mura amiche per la prima volta dall’inizio della kermesse.

Capitan Cianfarani e compagni, reduci da 3 vittorie su 3 partite disputate, ce la metteranno tutta per continuare la striscia di risultati positivi.

Dall’altra parte della rete, i giovanissimi dell’Asd Pallavolo Olevano, ultima forza del campionato che, sicuramente, si impegneranno per dare filo da torcere ai sorani.

“Domenica torniamo in campo dopo la sosta natalizia, con la stessa voglia di vincere che abbiamo avuto fin ora.- ha dichiarato lo schiacciatore Gabriele D’Amico- Come sempre, tutta la squadra darà il 100% per portare a casa il match e i tre punti, fondamentali per restare in alto in classifica. Finalmente giocheremo la prima partita della stagione in casa, davanti al nostro pubblico, non vediamo l’ora di scendere in campo e fare il nostro gioco”.

COMUNICATO STAMPA