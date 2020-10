Giocavolley – Pallavolo Broccostella, si chiude anche la quarta settimana di lavoro

E’ passato ormai un mese dall’avvio degli allenamenti del consorzio Giocavolley – Pallavolo Broccostella, e le attività proseguono col passo spedito.Con l’allenamento di giovedì 8 ottobre si è archiviata, infatti, anche la quarta settimana di lavoro per gli atleti della prima divisione maschile, entrati ormai nel vivo della preparazione.I coach Colucci e Vallone stanno concentrando l’allenamento sulle attività tecniche e sul lavoro con la palla aggiungendo, appuntamento dopo appuntamento, un tassello in più, visto anche il buon feedback da parte degli sportivi.Il lavoro, quindi, si fa sempre più intenso, ed un’altra settimana è ormai alle porte, pronta ad attendere gli uomini della prima divisione del consozio.“E’ finita anche la quarta tranche di allenamenti e tutto procede bene. – ha dichiarato entusiasta Vittorio Giacchetti – Stiamo lavorando davvero molto bene, e finalmente abbiamo incominciato ad inserire anche i salti. Ci stiamo divertendo molto in palestra, siamo riusciti a formare un bel gruppo grazie anche all’ottimo ambiente ed alla serenità che si respira all’interno della palestra, e di questo sono felicissimo. Speriamo soltanto che l’emergenza Covid ci permetta di incominciare il campionato quanto prima perchè non vediamo l’ora di rimetterci in gioco e tornare in campo per capire di che potenziale siamo dotati.”Alle sue parole, fanno eco quelle di Enrico Bruni:“E’ stata una quarta settimana molto impegnativa. Finalmente stiamo entrando nel vivo della preparazione ed abbiamo iniziato a fare esercizi più tecnici e di gioco. Il gruppo è molto coeso, l’affinità è tanta, e puntiamo a raggiungere il massimo obiettivo. Sono davvero contentissimo di far parte di una squadra così e di avere coach Colucci come allenatore. La sua competenza e la sua esperienza sono, sicuramente, la nostra arma in più. Ogni allenamento è ben mirato e studiato sulle esigenze di ognuno di noi. Speriamo di poter riportare il prima possibile in campo i frutti dei suoi insegnamenti”.

