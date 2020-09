Giocavolley- Pallavolo Broccostella: si aprono le danze agli ordini dei coach Colucci e Vallone

Giungono al termine le vacanze per la prima divisione maschile del consorzio Giocavolley- Pallavolo Broccostella: nella serata di martedì 15 settembre gli atleti hanno ufficialmente varcato le porte del Palasport di Broccostella per dare il “La” alla stagione sportiva 2020/2021.

La serata è stata scandita da due momenti, il primo con un raduno in forma privata, dove lo staff tecnico, societario, dirigenziale ed i giocatori si sono incontrati ufficialmente per dar via all’anno agonistico. Il secondo, invece, che ha visto gli sportivi subito incominciare a sudare sotto le direttive del preparatore atletico Giacomo Paone e dei mister Maurizio Colucci e Federica Vallone, il tutto ovviamente secondo i protocolli di regolamentazione dell’attività sportiva comunicati dalle autorità competenti.

La rosa, per la stagione a venire, sarà composta da: Riccardo Ammirati, Enrico Bruni, Luca Cacciatore, Rudi Caschera, Marco De Angelis, Tommaso D’Agostino, Simone Di Stefano, Vittorio Giacchetti, Rudi Rea, Carmine Pace ed Antonio Pacitto, insieme ad alcuni validi innesti provenienti dal settore giovanile della Pallavolo Broccostella.

Una serata ben impegnativa, come ci racconta il centrale Rudi Caschera “Il ritorno in palestra dopo tantissimo tempo è stato abbastanza duro, però incontrare di nuovo tutti quanti è sempre una bella emozione. Come primo allenamento mi è piaciuto tantissimo. La parte fisica svolta con Giacomo Paone è stata davvero bella, seppure un po’ pesante, dato che non entravamo in palestra da sei mesi, che si sono fatti sentire. La parte tecnica svolta con i coach invece è stata tanto bella quanto divertente. Sono sicuro che, con loro, lavoreremo benissimo durante tutta la stagione. Il primo approccio con i nuovi compagni è stato più che positivo, riusciremo sicuramente a fare gruppo ed a divertirci, dentro e fuori dal campo”.

Al suo entusiasmo fa eco quello di Giacomo Paone, preparatore atletico del consorzio“E’ stato bello rincominciare dopo così tanto tempo. Inizia per me una nuova avventura e sono felice che, ancora una volta, sia con i colleghi di sempre, Maurizio Colucci e Luigi Duro, e con Federica Vallone, con la quale ho la possibilità di collaborare per la prima volta. Ho visto davvero tanta voglia di fare da parte di tutti i ragazzi e da parte dello staff, che da tempo sta lavorando alla stagione sotto ogni punto di vista. Si è creato davvero un bell’ambiente, i morali sono alti e siamo tutti carichi per una nuova stagione che, siamo sicuri, ci darà tante soddisfazioni”.

comunicato stampa