Giocavolley-Pallavolo Broccostella, Daniele Mora è il nuovo responsabile marketing

E’ un giovane sorano il responsabile del settore marketing del consorzio tra Giocavolley-Pallavolo Broccostella: Daniele Mora.

Laureato triennale in quel di Tor Vergata in Economia dei mercati e degli intermediari finanziari, per la laurea magistrale Daniele decide di seguire il cuore, optando per il corso di Management dello sport presso l’università del foto italico. La voglia di studiare e fare bene il proprio lavoro, però, non è mai abbastanza, così sceglie di continuare con le sudate carte con un master di II livello in bilancio presso l’IPE Business School, che lo porta poi subito ad entrare nel mondo del lavoro. Durante gli studi, però, il giovane non si risparmia e, grazie alle sue attitudini ed alla forte passione per lo sport, entra a far parte dello staff dell’Argos Volley Sora dove resta fino alla scorsa stagione.

Adesso è il momento di nuove sfide per Daniele che, per la prima volta, avrà la possibilità di gestire integralmente il suo settore, spinto dalla fiducia ripostagli da entrambe le socetà “Avere a disposizione le competenze di Daniele Mora penso sia un valore aggiunto al nostro progetto.- ha dichiarato il presidente del Giocavolley Patrizio Pandozzi- Sono contento del fatto che sia lui ad occuparsi del marketing, perchè è una forza nuova del territorio e ci accompagna stima reciproca. Ha un importante bagaglio di studio ed esperienze che, sicuramente, saprà mettere al servizio del consorzio nel migliore dei modi. E’ il profilo ideale per quel ruolo, a livello di competenze e, soprattutto, di umanità. Stiamo mettendo su, passo dopo passo, uno staff importante, con i giusti lineamenti dentro e fuori dal palazzetto. Sicuramente di meglio non potevamo scegliere, staremo a vedere se anche la stagione ci darà ragione”.

Questa, per Daniele Mora, è un’esperienza assolutamente diversa dalle altre, ma è già pronto ad affrontarla con lo spirito giusto e la determinazione che, da sempre, lo sappresenta “Sono orgoglioso di far parte di questo consorzio e di uno staff composto da persone competenti e con esperienze importanti. Alla base di questo nostro lavoro c’è una progettualità lungimirante, e questo è ciò che mi piace di più. Sin da subito è stata riposta tanta fiducia in me, e questo non può che essere gratificante per me che sono alla mia prima esperienza da responsabile. Darò del mio meglio, come sono abituato a fare, e sono sicuro che il nostro lavoro porterà i suoi frutti perchè, un progetto così importante, merita piazze importanti. Spero di togliermi qualche soddisfazione dal punto di vista personale e sportivo. Sicuramente lavoreremo l’uno per il bene dell’altro e quest’esperienza, comunque vada, mi porterà a maturare ed assumere ancora più consapevolezza nelle mie capacità”.

