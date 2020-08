Giocavolley-Pallavolo Broccostella, arriva Luigi Duro nelle vesti di Team Manager

Competenza e professionalità: sono queste le parole chiave per presentare la new entry dello staff Giocavolley-Pallavolo Broccostella.

Il nuovo Team Manager della partnership, infatti, sarà Luigi Duro: un uomo che, mosso dall’amore per lo sport, ne ha fatto la propria vita. Un compito impegnativo il suo, che richiede tempo e passione, ma soprattutto ottime capacità gestionali. Starà a lui, infatti, far sì che tutto funzioni al meglio, occupandosi di curare minuziosamente ogni singolo dettaglio affinché gli atleti vivano la stagione agonistica con entusiasmo e positività.

Luigi, però, non è di certo un nome nuovo all’interno della pallavolo, locale e nazionale. Dopo essersi laureato in Scienze Motorie in quel di Chieti e specializzato in “Scienze motorie delle attività preventive ed adattate” a Cassino, infatti, decide di frequentare la scuola per terapisti di Avezzano per poi ricoprire, per ben 12 stagioni, il ruolo di massaggiatore e responsabile dello staff medico nell’Argos Volley, parallelamente all’attività di insegnante ed organizzatore di progetti di alternanza scuola lavoro in quel di Roma per la FIDAL (Federazione Italiana Di Atletica Leggera).

Adesso lo attendono una nuova realtà ed un nuovo compito da svolgere con i nuovi colleghi e con quelli di una vita ma, soprattutto, con la certezza che il duro lavoro ripaga sempre.

“Sono molto motivato per l’investitura. – sono state le prime parole del nuovo Team Manager Luigi Duro- Quello tra il Giocavolley e la Pallavolo Broccostella è un progetto fatto da professionisti molto dinamici e molto lungimiranti. Ci sarà sicuramente da lavorare tanto, ma sono consapevole del fatto che, con l’umiltà e la cooperazione che ci hanno sempre contraddistinto, riusciremo ad arrivare davvero lontano”.

Anche Franco Di Stefano, presidente della Pallavolo Broccostella, si è detto entusiasta dell’ingresso del nuovo Team Manager all’interno dello staff del consorzio “Accogliamo con grande entusiasmo l’arrivo di Luigi nel nostro progetto. Siamo sicuri che con la sua esperienza e professionalità saprà gestire al meglio il nuovo ruolo che gli è stato affidato. Confidiamo molto in lui, consapevoli che la sua figura non può far altro che essere un valore aggiunto per il nostro già importante staff.”

Alle sue parole, fanno eco quelle di Patrizio Pandozzi, presidente del Giocavolley “Avere a disposizione una figura preziosa come quella di Luigi Duro non è da tutti. Abbiamo, sin da subito, cercato di lavorare ad uno staff esperto e competitivo per il nostro nuovo progetto, e lui ne è la prova. La passione e la dedizione che mette nel suo lavoro lo hanno portato a raggiungere vette importanti e sono sicuro che, anche nella stagione a venire, saprà svolgere il suo ruolo nel migliore dei modi”.

COMUNICATO STAMPA