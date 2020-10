Giocavolley Broccostella, alla corte di Colucci anche i ragazzi del vivaio

Si arricchisce di nuova linfa vitale la prima divisione maschile di marca Giocavolley Broccostella. Alla corte di coach Colucci, per la stagione a venire, arrivano Andrea Marchione, Matteo Marchione, Luca Natalizio e Nicolò Salvatore, atleti che vestiranno anche la casacca dell’under 19 maschile.

Andrea Marchione, palleggiatore classe 2002, muove i primi passi nel mondo del volley proprio con la Pallavolo Broccostella nel 2015, disputando tutte le categorie giovanili ed una prima divisione maschile allenato da coach Federica Vallone.

Con lui, anche Nicolò Salvatore, schiacciatore classe 2003 che, alla giovane età di 12 anni decide, per la prima volta, di mettersi in gioco ed irrompere nel mondo della pallavolo in maglia verdeblù, lo stesso mondo che, ad oggi, lo ha portato ad essere scelto da coach Colucci per un progetto tanto importante quanto ambizioso.

Anche Matteo Marchione, centrale anno 2002, approda in prima divisione. L’atleta nasce pallavolisticamente in casa Olimpia Volley Sora, per poi spostarsi a Broccostella e gareggiando nelle varie competizioni giovanili, oltre che con la prima divisione maschile.

Luca Natalizio, schiacciatore del 2002, invece, si avvicina al mondo della pallavolo in casa Argos Volley Sora alla giovane età di 12 anni. Tanti i campionati giovanili vinti per lui in casacca bianconera ma, la sua più grande soddisfazione, resta comunque il capionato di Serie C disputato e, purtroppo, interrotto nella stagione 2019/2020.

Insomma, quattro giovani importanti per un progetto ambizioso e futuribile, pronti a scendere i campo sotto le direttive dei coach Colucci e Vallone, per difendere i propri colori e portare alto il nome del consorzio.

Proprio coach Maurizio Colucci, ha dichiarato a riguardo “Sono soddisfatto del fato che questi giovani facciano parte della squadra, e che arrivino dal nostro vivaio. Li abbiamo voluti fortemente con noi, perché in tutti vediamo grandi qualità tecniche. Potrebbero non essere ancora pronti per l’inizio del campionato, ma è importante che si allenino ad un livello più alto e con giocatori più forti. Sono ragazzi a cui piace lavorare molto, lo dimostrano allenamento dopo allenamento, e sono orgoglioso di poter dare loro spazio in prima squadra. Vogliamo continuare ad investire sulle nuove leve e ad essere sempre più un punto di riferimento per quei ragazzi che amano questo sport e cercano un ambiente sano e sereno dove crescere ed esprimersi”.

“Per questa stagione avrò la possibilità di confrontarmi con atleti di spessore, che hanno avuto esperienze importanti. – ha dichiarato Andrea Marchione– Penso di avere tanto da imparare da loro, così come da coach Colucci. Avere la sua professionalità ed il suo bagaglio tecnico al nostro servizio, insieme a quello di mister Vallone, non può che farci bene. Ce la metterò tutta per dare il meglio di me, allenamento dopo allenamento, e ritagliarmi un posto in campo”.

Alle sue parole, fanno eco quelle di Matteo Marchione “Sono davvero molto entusiasta di far parte di un progetto così grande ed ambizioso. Penso di poter imparare molto sia dal livello del campionato che da miei compagni più grandi e dalle loro esperienze. Avere, poi, la possibilità di seguire le direttive di coach Colucci, non può che essere un ulteriore stimolo a fare bene”.

Anche Luca Natalizio si è detto positivo per la stagione a venire “Sono felice di aver intrapreso questa nuova stagione abbracciando il progetto del consorzio Giocavolley-Broccostella, e di mettermi alla prova con i miei nuovi compagni da cui posso imparare davvero molto. Sono felice di avere un allenatore di tale calibro con passate esperienze ad alti livelli, sono sicuro mi aiuterà a crescere moltissimo. La squadra è di un valore indiscusso, e questo mi dà una maggiore spinta a dare il massimo ogni volta. Non vedo l’ora di entrare in campo con questa nuova maglia e dimostrare le mie qualità”.

Ottime anche le prime sensazioni di Nicolò Salvatore “Sono molto positivo per la prossima stagione, ed orgoglioso di avere un allenatore così importante, che ha calcato palcoscenici di spessore facendo molto bene. Sono molto contento di giocare con compagni che hanno avuto esperienze importanti prima di arrivare qui a Broccostella. Si è creato un gruppo squadra coeso e, sebbene io sia il più piccolo, mi trovo davvero molto bene con loro. Ci tengono affinchè io faccia bene e sono sempre pronti a consigliarmi. Ci divertiamo davvero molto, e questo penso sia importante”.

