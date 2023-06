Gioacchino Ferdinandi nuovo Presidente dell’Unione Cinque Città, gli auguri di Gianluca Quadrini

Gioacchino Ferdinandi, sindaco di Piedimonte San Germano è stato nominato ieri Presidente dell’Unione Cinque Città. Molti i messaggi di auguri tra cui anche da parte del Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini, che in una nota sostiene il sindaco Ferdinandi “apprendo con molto piacere la notizia della nomina dell’amico Gioacchino Ferdinandi. L’Unione Cinque Città è una grande risorsa per il territorio sopratutto perche immediata nella gestione dei servizi per i comuni che ne fanno parte. E Gioacchino Ferdinadi ha dimostrato in questi anni di guida della sua città di essere una persona capace e in grado di gestire al meglio le esigenze del territorio. Questo incarico preso la il suo impegno e la sua serietà. Rinnovo i miei auguri di buon lavoro.”

Ricordiamo che l’unione dei comuni delle cinque città nasce per svolgere un’azione di buon governo del territorio unendo le competenze e risorse dei comuni che ne fanno parte.”

Comunicato stampa