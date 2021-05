Gino Germani annuncia la sua ricandidatura a Sindaco di Arce. L’ex primo cittadino, sabato prossimo 22 maggio, alle ore 12.00, interverrà sulla sua pagina Facebook con un videomessaggio rivolto ai cittadini arcesi.A due mesi dallo scioglimento del consiglio comunale, determinato dalle dimissioni degli assessori Dario Di Palma, Bruna Gregori e dal consigliere di maggioranza Domenico Sugamosto, si scaldano i motori per le amministrative che si svolgeranno in autunno tra il 15 settembre e il 15 ottobre.«Desidero ringraziare ancora una volta – ha detto Germani – i cittadini che in queste settimane, numerosissimi, mi hanno dimostrato grande affetto e stima. Con loro, dico un grazie di cuore anche ai cinque consiglieri della lista “Insieme per Arce Democratica” che da subito si sono resi disponibili a far ripartire un nuovo e grande progetto per il paese. Sabato prossimo – ha concluso – ufficializzerò la mia candidatura a Sindaco ed invito tutti a collegarsi a mezzogiorno su Facebook».

comunicato stampa