Ginnastica artistica, le atlete della Virtus Gym di Fiuggi trionfano ai campionati regionali a Roma

La Virtus Gym di Fiuggi, diretta dalla dottoressa Chiara Restante (per info 3803679600 ), ha brillato ieri con le sue atlete al campionato regionale AICS di ginnastica artistica che si è svolto all’Eschilo Sport Village, a Roma. Si tratta della prima partecipazione alla competizione nelle categorie superiori per una delle migliori accademie della ginnastica artistica della Provincia di Frosinone, ma il risultato non è cambiato: un vero trionfo per la palestra fiuggina in un bellissimo confronto con le migliori società del Lazio.

Ad essere la prima classificata assoluta della gara, infatti, è stata Elena Pietrogiacomi, atleta di Trivigliano. La neo campionessa regionale si è distinta con i migliori punteggi su tutti e tre gli attrezzi: corpo libero, volteggio e trave

Terza classificata assoluta Chiara Palumbo, con un corpo libero al limite della perfezione.

Ottima la prestazione anche di Matilde Cisbaglia, ultima atleta ciociara in gara, giunta settima classificata.

“Una bellissima esperienza – ha detto l’allenatrice Chiara Restante – che le nostre atlete hanno affrontato al meglio, primeggiando contro scuole di ginnastica artistica della Capitale che hanno ovviamente un bacino di utenza diverso dal nostro. Ci confermiamo come una delle migliori scuole del Lazio e siamo ovviamente tutte molto orgogliose. Il merito è delle nostre atlete che con grande dedizione preparano questi appuntamenti prestigiosi riuscendo ad emergere e farsi apprezzare”.

COMUNICATO STAMPA