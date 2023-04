Ginnastica artistica, la Virtus Gym di Fiuggi fa il pieno di medaglie ai campionati provinciali di Vicalvi

Alla gara “Castel Up 19”, tenutasi a Vicalvi e valida per il campionato provinciale agonistico e amatoriale della Provincia di Frosinone, ancora un ricco bottino di medaglie per la Virtus Gym di Fiuggi, che si conferma tra le migliori palestre del Lazio per la ginnastica artistica.

Le piccole atlete allenate dalla dott.ssa Chiara Restante, infatti, hanno ottenuto, per il settore agonistico, i seguenti risultati: “Cat C Gara 2 punti un podio interamente Virtus Gym con il primo posto assoluto di Pietrogiacomi Elena, secondo posto assoluto Palumbo Chiara, terzo posto assoluto Cisbaglia Matilde. Per la Cat. C gara 1.50 punti altro podio interamente Virtus: primo posto assoluto Di Bono Aurora, 2 posto assoluto Santonico Giorgia, terzo posto assoluto Moro Lara. Nella classifica ad attrezzo, Sainas Alisa si è posizionata seconda al volteggio. Nella categoria B primo posto assoluto Santoro Capogna Maya e terzo posto assoluto per Necci Angelica. Invece, per quanto riguarda la Categoria A, Emma Verdecchia si classifica seconda assolta, mentre abbiamo un terzo posto assoluto per Restante Greta. Nella classifica ad attrezzo, si distingue Santonico Alessia, con un primo posto al corpo libero e secondo posto per Vittoria Monti, che invece arriva sul gradino più alto del podio alla trave.

Nella competizione amatoriale tanti premi a partire dalla categoria esordienti medium. Fascia oro: Ciriaco Delia, Scaravilli Alyssa, Di Bono Viola, Ragazzoni Alessia. Fascia argento: Ciancarelli Greta e Serafini Anastasia. Per le Esordienti Small, Fascia argento: Fabiani Sofia e De Santis Camilla.

CatA amatoriale: Primo posto a trave per Aglitti Giorgia. Cat B amatoriale: 1posto trave Agnoli Greta, 2 posto Airinei Rebecca, 3 posto Nardoni Giulia. Secondo posto corpo libero per Zangrilli Giulia, che ottiene anche il 3 posto a corpo libero.

Cat C amatoriale: seconda assoluta Simeoni Asia e terza assoluta Saccucci Chiara. Classifica ad attrezzo: prima a volteggio Romani Giuditta, mentre alla trave prima Agnoli Martina e seconda Cefalonia Victoria. Per la categoria baby, Fascia oro a Celletti Flavia e Privitera Alice, Fascia argento a Ceneri Melissa.

Grande soddisfazione anche nel campionato maschile: trionfa al primo posto assoluto Cisbaglia Matteo.

