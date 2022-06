GIANNI MAZZA “BUM BUM” al Museo del Sax (18 giugno). E il 19 il concerto del vincitore del concorso R3O Contest

Con una energica e stimolante voglia di divertirsi e ridere, insieme alla sua band e al pubblico di ogni levatura umorale, il Maestro Gianni Mazza approda al Museo del Saxofono con un concerto il cui motto è “ridere a piu’ non posso”. L’appuntamento è a Maccarese (RM) sabato 18 giugno alle ore 21:30.

Al comando di un team di musicisti mattacchioni composto da Renato Gattone al contrabbasso, Mario Caporilli alla tromba, Ludovico Angelomé al sax tenore, Walter Fantozzi al trombone, Emanuele Schillaci alla chitarra, Belen Grattoni e Benedetta Piatti alle voci, “Mazza bum bum” offrirà uno spettacolo incentrato prevalentemente su canzoni italiane e conosciute, con appendici a brani stranieri nel momento “didattico” in cui il pubblico si cimentera’ nella traduzione simultanea del brano.

Gli stessi musicisti, uno ad uno, racconteranno un aneddoto della propria vita coinvolgendo gli altri perfomer che via via si intrometteranno a volte discutendo a volte criticando ……ma tutto questo per dare il via ad ognuna una delle canzoni in programma.

La performance verrà disturbata spesso anche dal telefonino di qualcuno che si cimenterà a voler fare il “gioco del quiz” e da volontari del pubblico che interagiranno con i musicisti.

Una gran baraonda che proverà in tutti i modi ad ostacolare le “serie” intenzioni musicali del Maestro, all’insegna della spensieratezza più giocosa e con la ciliegina dell’improvvisazione.

Lo show sarà anticipato (per chi lo desidera) da un’apericena, in programma a partire dalle ore 20:00. L’inizio di “Mazza Bum Bum” è previsto alle ore 21:30. Biglietti in vendita in logo o sul circuito Liveticket. È consigliata la prenotazione.

Gli appuntamenti musicali del mese al Museo del Saxofono si concluderanno poi domenica 19 giugno con il concerto del vincitore della seconda edizione del R3O Sax Contest 2022, il concorso per saxofono classico promosso da Roma Tre Orchestra in collaborazione con il Museo del Saxofono di Fiumicino, dedicato a tutti i nuovi giovani promettenti talenti di questo affascinante strumento. Della Giuria del Contest fanno parte Attilio Berni, Direttore del Museo del Saxofono di Fiumicino; Vincent Dupuy, Henri Selmer Paris; i saxofonisti Mario Marzi e Jacopo Taddei; Valerio Vicari, Direttore Artistico di Roma Tre Orchestra.

