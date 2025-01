Gianni Alemanno arrestato a Roma la notte di Capodanno, violati gli obblighi sui lavori socialmente utili

Gianni Alemanno, ex sindaco di Roma, è stato arrestato la notte di Capodanno per una contestazione relativa allo svolgimento dei servizi sociali ai quali era condannato nell’ambito dell’inchiesta Terra di Mezzo. Alemanno infatti avrebbe dovuto lavorare presso la So.Spe, Solidarietà e Speranza, associazione benefica fondata da suor Paola D’Auria. Alemanno sarebbe stato arrestato per la violazione degli obblighi imposti dai magistrati.

La condanna

È da ieri sera nel carcere di Rebibbia dopo essere stato raggiunto da un provvedimento di revoca dei servizi sociali che erano stati concessi dal tribunale di Sorveglianza. Alemanno è stato condannato in via definitiva a 1 anno e 10 mesi per l’accusa di traffico di influenze illecite in uno dei filoni della maxi inchiesta Mondo di Mezzo. La decisione del tribunale sarebbe legata, in base a quanto si apprende, a trasgressioni nel rispetto della pena alternativa. (leggo.it)