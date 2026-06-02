GIANNETTI-ESPOSITO SECONDI AL RALLY COSTA DEL GARGANO

Positivo rientro per Emanuele Giannetti assistito per la prima volta da Gianluca Esposito al Rally Costa del Gargano, seconda prova del Campionato Regionale di Zona 8. L’equipaggio della provincia di Frosinone ha concluso al secondo posto assoluto e di classe Rally2 al termine di due giornate di gara combattute sulle strade del promontorio del Gargano.

Per Giannetti, assente dalle competizioni dallo scorso luglio, quando ha partecipato al Rally del Matese, si è trattato di un rientro immediato ai vertici della categoria. In coppia con il copilota di San Giorgio a Liri, ha condotto una gara regolare e in costante crescita, mantenendo un distacco contenuto dal leader assoluto per tutta la durata dell’evento.

L’unico passaggio non ottimale si è verificato nel secondo giro di prove speciali di sabato sera, quando le condizioni di buoio,hanno costretto il pilota di Fontana Liri a gestire con prudenza, cedendo qualche secondo agli avversari.

«Sono particolarmente soddisfatto del risultato – ha dichiarato Giannetti -. Dopo dieci mesi di inattività era fondamentale riprendere il giusto ritmo e prendere confidenza con la Skoda Fabia Rally2 del team Colombi. Il feeling è migliorato prova dopo prova e siamo riusciti a esprimere il nostro potenziale».

Soddisfatto anche Gianluca Esposito: «Emanuele ha dimostrato grande concretezza e pulizia di guida. Nei tratti più tecnici ha gestito con attenzione, mentre nei passaggi più veloci ha saputo valorizzare le caratteristiche della vettura».

Con questo risultato Giannetti-Esposito confermano la competitività del pacchetto tecnico messo a disposizione dal team Colombi e dalla Casarano Rally Team e valutano ora le prossime tappe del CRZ Zona 8.