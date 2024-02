Gianmarco Cardillo campione italiano dei pesi massimi, le congratulazioni di Gianluca Quadrini

Si conferma campione italiano dei pesi massimi, Gianmarco Cardillo che sul ring del PalaPalestre di Ferrara ha battuto il suo avversario portando a casa un altro memorabile successo. “Un orgoglio per la nostra provincia” lo definisce Gianluca Quadrini, consigliere provinciale e Presidente del Gruppo di Forza Italia in provincia che in una nota si congratula con il campione. “Un’eccezionale vittoria che dimostra un impegno, una determinazione e una forza straordinaria che sono davvero esemplari. Questo atleta continua a portare grande onore alla nostra provincia dimostrando di essere un vero campione. Il mio augurio per lui è che continui a rappresentarci con orgoglio e porti lontano il nome del nostro territorio nello sport. Un grande in bocca al lupo per il futuro.”

COMUNICATO STAMPA