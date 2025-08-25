Gianluca Quadrini: Una tradizione che si rinnova: il Gonfalone di Arpino, simbolo di identità e partecipazione”

Anche quest’anno Arpino si è fatta trovare pronta per accogliere una delle manifestazioni più sentite e radicate del territorio. Giunto alla sua 54º edizione, il Gonfalone di Arpino continua ad essere un traguardo importante, che testimonia la forza di una tradizione capace di rinnovarsi di anno in anno, mantenendo intatto il suo spirito originario fatto di identità, partecipazione e appartenenza.

Il Gonfalone oltre ad essere una gara tra quartieri, contrade e antiche rivalità è anche una vera e propria grande festa popolare che coinvolge l’intera comunità arpinate. Nell’occasione il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, orgoglioso della sua appartenenza, è intervenuto complimentandosi per il grande successo di questa 54º edizione.

“Desidero rivolgere il mio più sincero ringraziamento agli organizzatori, che con professionalità e amore per il territorio riescono ogni anno a dare vita a un evento di altissimo livello, curato in ogni dettaglio. Complimenti a tutti i quartieri e ai loro partecipanti, vera anima del Gonfalone, che con entusiasmo, passione e spirito di squadra rendono ogni edizione unica e indimenticabile. Il loro impegno è il cuore pulsante di questa manifestazione, che ogni anno riesce a rinnovarsi senza perdere il legame con la tradizione..” Quadrini si complimenta anche con il quartiere risultato vincitore di questa edizione – “Complimenti anche ai vincitori, al quartiere Ponte, che con merito si sono distinti, portando in alto i colori del proprio quartiere, ma senza mai perdere di vista il valore più autentico del Gonfalone, che unisce e non divide.”

Il Gonfalone di Arpino rappresenta un modello virtuoso di come la tradizione possa diventare volano di coesione sociale, motore di sviluppo turistico e culturale e punto di riferimento per le nuove generazioni, che imparano, attraverso il gioco e la competizione, l’importanza del radicamento e dell’impegno civico.

“La Provincia di Frosinone – conclude Quadrini – guarda con orgoglio a questa manifestazione, che è parte integrante della nostra identità territoriale e culturale. Eventi come questo meritano attenzione e sostegno, perché raccontano chi siamo. Per questo, a nome dell’intero Consiglio provinciale, rinnovo i miei complimenti ad Arpino, ai suoi cittadini e a tutti coloro che hanno reso possibile questa splendida 54ª edizione del Gonfalone.“ Così in una nota il Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini.