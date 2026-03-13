Gianluca Quadrini: Un cammino condiviso con orgoglio e determinazione. Grazie alla squadra di “Progetto Futuro”

​Cari amici e compagni di viaggio della lista “Progetto Futuro” ​all’indomani di questa intensa tornata elettorale per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Frosinone, sento il dovere e il profondo piacere di rivolgere a ciascuno di voi un ringraziamento che nasce dal cuore. Essere stato il vostro capolista in questa competizione non è stato solo un onore formale, ma un motivo di immenso orgoglio e di profonda responsabilità che ho avvertito in ogni momento del nostro percorso.​Al di là dei numeri, dei calcoli ponderati e dei risultati finali, ciò che emerge con forza dirompente è il valore umano di una squadra straordinaria. Abbiamo condiviso giorni densi di impegno, chilometri percorsi su e giù per la nostra splendida provincia e, soprattutto, abbiamo dato voce a un’idea comune: quella di una politica fatta di ascolto, di presenza costante e di risposte concrete ai bisogni dei nostri territori.​Voglio ringraziarvi singolarmente per la qualità che avete saputo infondere in questa lista: ​Per la lealtà assoluta con cui avete sostenuto il nostro progetto, dimostrando che la compattezza di un gruppo vale molto più di qualsiasi ambizione individuale.​Per la passione autentica che avete messo in ogni incontro, in ogni stretta di mano e in ogni confronto con i colleghi amministratori, portando ovunque il nostro messaggio di rinnovamento e concretezza.​Per la competenza e la professionalità che ognuno di voi ha messo a disposizione. Siete stati il valore aggiunto che ha arricchito la nostra proposta politica, rendendola credibile e autorevole agli occhi dell’intero elettorato provinciale.​Il mio successo e la mia elezione sono, in realtà, il successo di tutti voi. Non considero questo seggio come un traguardo personale, ma come la sintesi del lavoro collettivo di una lista che ha saputo farsi rispettare e apprezzare. La forza di “Progetto Futuro” è la prova inconfutabile che quando si lavora uniti per un obiettivo alto, si gettano basi d’acciaio per le sfide di domani.​Il nostro impegno per il territorio non si ferma oggi, ma riparte con ancora più vigore. Sarete i miei primi interlocutori e i miei compagni di viaggio in questa nuova avventura amministrativa, perché una squadra così non si scioglie dopo il voto, ma cresce e si consolida nell’azione quotidiana.

Con la stima di sempre e una gratitudine immensa, ​Gianluca Quadrini Consigliere Provinciale di Frosinone Lista “Progetto Futuro”