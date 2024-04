Gianluca Quadrini si unisce all’evento sull’autismo: “Un passo avanti verso l’inclusione”

L’autismo è un argomento che richiede sempre più attenzione e impegno da parte della società nel suo complesso. In questo contesto, il Presidente Consiglio in Provincia, Gianluca Quadrini, ha preso parte a un significativo evento dedicato al tema dell’autismo, dimostrando così un forte interesse e un sincero impegno verso la promozione dell’inclusione e del supporto per le persone autistiche e le loro famiglie.

L’evento, dal titolo Coloriamo il Mondo dell’Autismo, tenutosi in mattinata presso il Parco Antonio Valente di Sora, ha offerto una piattaforma importante per la discussione di questioni fondamentali legate all’autismo oltre che momenti si svago e di divertimento. I tre istituti comprensivi della città di Sora con grande entusiasmo hanno raccolto l’invito dei Consiglieri Comunali Salvatore Lombardi e Francesca Di Vito promotori della kermesse. L’evento ha il patrocinio della Asl di Frosinone e dell’Aipes.

Nel corso dell’iniziativa, Gianluca Quadrini, ha sottolineato l’importanza di un approccio inclusivo e compassionevole nella gestione delle questioni legate all’autismo – “il suo impegno sarà quello di promuovere politiche pubbliche che garantiscano l’accesso equo ai servizi e alle opportunità per le persone autistiche, così come la sensibilizzazione e la formazione per il pubblico al fine di abbattere i pregiudizi e le discriminazioni.” Inoltre, Quadrini, ha sottolineato l’importanza di sostenere iniziative concrete per migliorare la vita delle persone autistiche e delle loro famiglie. “ è necessario promuovere programmi educativi e formativi mirati, misure di sostegno per l’inserimento nel mondo del lavoro e politiche per garantire l’accesso ai servizi sanitari e sociali adeguati.” La partecipazione attiva del Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone a questo importante evento ha suscitato grande interesse e apprezzamento da parte della comunità. Il suo coinvolgimento dimostra chiaramente il riconoscimento dell’importanza di affrontare le questioni legate all’autismo e la volontà politica di agire per garantire una maggiore inclusione e supporto per tutte le persone autistiche. Si tratta di un passo significativo verso una maggiore consapevolezza e azione concreta su questo tema cruciale. “Il sostegno da parte della politica e della società nel suo complesso, sarà garante di un lavoro di squadra per costruire un futuro più inclusivo e rispettoso per tutte le persone autistiche.” Così conclude Gianluca Quadrini.

