Gianluca Quadrini si mostra preoccupato per la situazione della Valle del Sacco

Che la Valle del Sacco sia ormai conosciuta in tutta Italia, non per le sue bellezze e caratteristiche paesaggistiche ma per il disastro ambientale che da anni devasta tutta la zona , è cosa bene nota.

Preoccupato di questa situazione, soprattutto per l’impatto che sta avendo sulla salute dei cittadini, Gianluca Quadrini, Presidente del Gruppo Provinciale Forza Italia, in una nota afferma – “ purtroppo i riflettori sulla zona della Valle del Sacco sono accesi ormai da troppo tempo. Tante parole, pochi fatti, tempi lunghissimi e i cittadini chiedono garanzie a tutela della propria salute perché ogni anno si registrano in questa zona decessi per tumori sviluppati a causa del forte livello di inquinamento presente. Il territorio necessita di interventi celeri e considerevoli.”

“I liquami, i residui industriali, gli odori nauseabondi hanno avvelenato questo territorio e con lui anche i cittadini che vivono in queste zone.” Conclude Quadrini – “Molti di loro continuano a coltivare innaffiando con acqua inquinata, continuano ad allevare animali che si cibano di vegetazione contaminata. La situazione della Valle del Sacco è gravissima. Bisogna intervenire in tempi celeri mettendo in atto delle soluzioni di bonifica che ripristinino tutta questa area geografica. Ridiamo a questo territorio la possibilità di rinascere. Restituiamo ai cittadini la serenità di vivere una vita buona e di consumare prodotti di qualità”.

COMUNICATO STAMPA