Gianluca Quadrini si congratula con il nuovo Coordinatore Regionale del Dipartimento Pari Opportunità e Disabilità del Gruppo Forza Italia: Martina Sperduti.

Il responsabile nazionale del Dipartimento Pari Opportunità e Disabilità del Gruppo Forza Italia alla Camera dei Deputati On.le Giusy Versace ha annunciato la nomina di Coordinatore Regionale di Forza Italia per Martina Sperduti.Immediato il plauso da parte di Gianluca Quadrini, Presidente del Gruppo Forza Italia in Provincia, che in una nota si congratula con la neo eletta – “le mie più vive congratulazioni a Martina Sperduti per la nomina di Coordinatore Regionale di Forza Italia del Dipartimento Pari Opportunità e Disabilità della Regione Lazio. Una giovane donna che grazie all’impegno e alle sue capacità si è distinta sul campo facendosi apprezzare per la sua serietà e sensibilità e ad oggi raccoglie i frutti del suo grande lavoro. Il mio augurio di continuare questo percorso con la stessa tenacità e passione che l’ha contraddistinta. Sono sicuro che metterà a disposizione tutto la sua esperienza per coordinare per Forza Italia nel Lazio tutte queste problematiche. Io sarò al suo fianco e soprattutto collaborerò con lei per il raggiungimento dei risultati che sono sicuro faranno crescere il partito. ”

comunicato stampa