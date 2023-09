Gianluca Quadrini si congratula con il Colonnello Gabriele Mattioli per aver assunto il comando Provinciale dei Carabinieri

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Frosinone si arricchisce della presenza del Colonnello, Gabriele Mattioli, che subentra al Colonnello Alfonso Pannone. “Una persona altamente qualificata che porterà avanti l’egregio lavoro che il Colonnello, Alfonso Pannone, ha condotto nella nostra Provincia in questi anni” – Così Gianluca Quadrini, Presidente del Consiglio Provinciale di Frosinone e delegato alla Polizia Provinciale, si congratula con il Colonnello Mattioli, augurando buon lavoro e auspicando in una proficua collaborazione. “Il territorio della nostra provincia, a causa della sua vastità, necessita di un monitoraggio costante e minuzioso. Sono sicuro che il Colonnello Gabriele Mattioli, per il suo encomiabile curriculum, saprà essere all’altezza di garantire e tutelare le nostre comunità e i nostri cittadini. In qualità di Presidente del Consiglio Provinciale e delegato alla Polizia Provinciale ho richiesto un incontro per confrontarci e discutere degli interventi immediati da mettere in campo. Sono sicuro di un repentino riscontro perché garantire sicurezza è un atto che non può aspettare.

Voglio congratularmi, inoltre e ringraziare il Colonnello, Alfonso Pannone, per l’eccellente lavoro che ha fatto in questi anni sulla nostra provincia. A lui i miei migliori auguri per il nuovo incarico.” Cosi in una nota il Presidente del Consiglio Provinciale Gianluca Quadrini

COMUNICATO STAMPA