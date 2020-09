Gianluca Quadrini si congratula con i Sindaci eletti

Il Presidente provinciale del Gruppo Forza Italia, Gianluca Quadrini, formula gli auguri di buon lavoro ai Sindaci neo eletti Anselmo Rotondo a Pontecorvo, Ennio Marrocco a Cervaro, Roberto Caligiore a Ceccano e Silvio Grazioli a Trevi nel Lazio.“Mi congratulo con i nuovi Sindaci eletti per lo straordinario obiettivo elettorale raggiunto. Sono certo che la loro azione amministrativa e il lavoro che svolgeranno in questi anni per le loro città e cittadini segnerà il futuro di questo territorio.”“A tutti loro auguro buon lavoro con la consapevolezza che sapranno adoperarsi per il bene della comunità.”

COMUNICATO STAMPA

