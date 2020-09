Gianluca Quadrini si complimenta con Vincenzo Finiello, campione italiano di pesi leggeri

Si è svolto lo scorso 29 agosto a Sora, l’incontro per l’assegnazione del titolo Italiano Pesi Leggeri di Pugilato con la vittoria di Vincenzo Finiello che si aggiudica il titolo di campione italiano. In questa occasione Gianluca Quadrini, Presidente del Gruppo Forza Italia in Provincia e Commissario della XV Comunità Montana, ha voluto rivolgere i suoi complimenti al campione – “ i miei più vivi complimenti a questo atleta che ha dimostrato tattica e tecnica durante l’incontro aggiudicandosi il titolo di Campione Italiano.”Aggiunge e conclude Quadrini – “ un obiettivo raggiunto con determinazione e forza, frutto del lavoro e dell’impegno per raggiungere tale preparazione. Rinnovo a Vincello Finiello i miei complimenti.”

