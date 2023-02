Gianluca Quadrini, ringrazia i suoi 5406 elettori e commenta la crescita di Forza Italia a livello provinciale

“Un risultato incedibile che dimostra quanto Forza Italia sia un partito presente nella nostra provincia ma anche sul resto del territorio nazionale” commenta così il risultato elettorale Gianluca Quadrini, Presidente del Consiglio Provinciale di Frosinone a pochi giorni dalla fine delle regionali che ha visto la netta vittoria del centro-destra e l’elezione di Francesco Rocca, nuovo Presidente della Regione Lazio. Secondo Quadrini, l’esito delle elezioni regionali “conferma che gli italiani credono in questo governo e nella politica del centro-destra e vogliono che si continui a lavorare in questa direzione.”

“A livello provinciale, credo che questo sia un chiaro segnale da parte dei nostri cittadini che con il loro voto hanno dimostrato di avere piena fiducia nelle nostre capacità e di condividere il lavoro che quotidianamente stiamo svolgendo nella nostra provincia.”

“Io personalmente ringrazio i miei 5406 elettori elettrici che mi hanno sostenuto, hanno creduto in me e mi hanno votato. Sono numeri importanti che mi riempiono di onore per la carica che ricopro. Ma sono sopratutto questi numeri mi danno la spinta per continuare ad andare avanti in questa direzione e per fare sempre meglio per il mio territorio.”

Voglio ringraziare, inoltre, tutti gli elettori di Forza Italia della Provincia di Frosinone che hanno accordato alla lista ben 18.630 preferenze con la percentuale del 10,46% totale. È stato un bellissimo risultato ottenuto grazie alla tenacia e all’abnegazione di tutti quelli che hanno piena fiducia in noi candidati e continueranno ad averla. Forza Italia ha dimostrato di essere ancora la scelta per i tanti elettori moderati, per questo il nostro impegno sarà quello di continuare a far crescere il nostro partito in provincia e rappresentare le istanze di tutti i cittadini e delle imprese che meritano la giusta attenzione. Francesco Rocca è il nostro Presidente della Regione e sarà l’uomo giusto per risollevare il Lazio. Un grazie di cuore a tutti gli altri 5 candidati che ci hanno messo il cuore permettendo questo bellissimo risultato.”

COMUNICATO STAMPA