Gianluca Quadrini pronto a portare in Ministero il problema dell’organico della polizia stradale in provincia di Frosinone

Il Delegato alle Politiche della Sicurezza Anci Lazio, Gianluca Quadrini, si attiva presso il Ministero Dell’Interno, a sostegno del corpo di polizia stradale della provincia di Frosinone, che come è noto da tempo, versa in una situazione di carenza di organico. “Bisogna intervenire partendo dall’alto” dichiara in una nota Quadrini – “mi sto attivando personalmente presso il Ministero dell’Interno, perche queste problematiche e queste difficoltà vengano ascoltate e accolte. Il servizio che i poliziotti svolgono sulle strade della provincia purtroppo è insufficiente a garantire controllo e sicurezza. E parlo sopratutto nelle ora notturne, quando in virtù di questa problematica, la criminalità va in giro indisturbata. Infatti in quest’ultimo periodo sono molto frequenti, sia nelle zone del cassinate che in altre, ladri di case e negozi che agiscono indisturbati. Insomma, si capisce bene che bisogna mettere un punto a questa situazione e far ragionare chi, per motivi sconosciuti e non chiari, in mancanza di senso morale, ha indebolito un organo cosi importante come la polizia stradale. Per questo mi sto attivando personalmente nelle sedi competenti del Ministero dell’interno affinché venga sensibilizzato riguardo questa situazione nella nostra provincia. Si deve iniziare a dialogare di concretezze. Sarò al fianco dei nostri poliziotti coinvolgendo le istituzioni. Bisogna rispettare chi ci garantisce sicurezza e ci salva la vita ogni giorno. Rispettiamo chi, la propria vita l’ha sacrificata in nome del lavoro e del Paese.”

COMUNICATO STAMPA

FOTO ARCHIVIO