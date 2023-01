Gianluca Quadrini promuove una provincia sempre più vicina al cittadino con l’ ufficio di Supporto al Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza

“Uno sportello che diventa realtà nella provincia di Frosinone” – così il Presidente del Gruppo Provinciale di Forza Italia, Gianluca Quadrini, commenta l’apertura di un ufficio decentrato della Struttura di Supporto al Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Lazio sul territorio del frusinate. “ E’ un’opportunità molto importante per rendere questo servizio più accessibile ma soprattutto per rispondere in maniera rapida i bisogni delle famiglie e ai diritti delle persone di minore età. Si tratta di uno sportello di ascolto e di aiuto che sarà dedicato all’orientamento delle famiglie e diventerà, grazie alla sua permanenza stabile nella città di Frosinone, un punto di riferimento al quale rivolgersi per essere aiutati, sostenuti e tutelati.”

La presenza di un punto di ascolto qualificato per accogliere e sostenere i minori e le loro famiglie in momenti di difficoltà rappresenta un punto di forza per il territorio del frusinate e conferma quel rinnovamento che la provincia di Frosinone, guidata dal Presidente Luca Di Stefano, è sempre più pronta a portare avanti.

“Nell’ottica di una provincia sempre più efficiente e vicina al cittadino, – conclude Quadrini – questo servizio agirà in piena collaborazione con Asl, comuni, forze dell’ordine e di volontariato accogliendo le segnalazioni e adoperandosi, tramite operatori qualificati, per intervenire tempestivamente.”

COMUNICATO STAMPA