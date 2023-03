Gianluca Quadrini prende posizione contro le violenze al personale sanitario

Il presidente del consiglio provinciale di Frosinone: “Bene il ritorno della polizia negli ospedali, tutelare i lavoratori”

Raccoglie l’appello dei sindacati il presidente del consiglio provinciale di Frosinone Gianluca Quadrini: “Bisogna fermare gli atti violenza nei riguardi del personale sanitario”.

Spiega Quadrini: L’Inail ha diffuso i dati su questo tipo di aggressioni: dal 2019 al 2021 oltre 4800 episodi che hanno riguardato soprattutto gli infermieri. Ormai andare a lavorare in questo delicato settore vuol dire mettere a rischio la propria incolumità e questo non va bene”.

“La situazione è talmente grave che secondo un’indagine un lavoratore su tre del comparto sanità sarebbe pronto a lasciare il posto di lavoro sguarnendo un comparto fondamentale che già soffre molti problemi”.

“Bene l’iniziativa del Governo di ripristinare negli ospedali i presidi di polizia, ma occorre fare molto di più. Come presidente del consiglio provinciale faccio mia questa necessità e mi attiverò in tutti i modi per sollecitare l’adozione di misure ancora più stringenti. Il personale sanitario svolge un compito fondamentale per la vita del paese e va messo nelle migliori condizioni per operare”.

