Gianluca Quadrini partecipa all’open day della BPC in Campidoglio. Un workshop sul tema “Banche di territorio: tra innovazione e tradizione”

Si è svolta presso la Sala Protomoteca del Campidoglio l’open day della Banca Popolare del Cassinate. Un evento importante che segna un grande traguardo per il gruppo bancario della provincia di Frosinone guidato dal Prof. Vincenzo Formisano. Tra le tante istituzioni in sala, anche il Consigliere Provinciale e Presidente del Gruppo di Forza Italia in Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, che dopo aver portato i saluti del Presidente, Luca Di Stefano, si sofferma a sottolineare l’audacia e le capacità del presidente Formisano. “I miei complimento al Presidente, Dott. Vincenzo Formisano, che in questi anni ha fatto di questo gruppo bancario una realtà importante per il nostro territorio, continuando l’opera che per anni è stata portata avanti dal padre e fondatore, Donato Formisano. Oggi, questa realtà, dopo essersi radicate sul nostro territorio, entra anche nel mercato capitolino. Un’impresa audace e coraggiosa che dimostra la determinazione e la capacità di adattarsi alle sfide del settore bancario. L’espansione nel mercato della capitale – continua Quadrini – rappresenta un’opportunità significativa per la BPC per ampliare la propria base clienti e offrire servizi bancari di alto livello alle imprese e ai privati.” Per la filiale romana è stato scelto un immobile di pregio, elegante e ricco di storia, in via del Mercadante, nel quartiere Parioli. Per la sua inaugurazione è stato organizzato il workshop sul tema “Banche di territorio: tra innovazione e tradizione” con un cordinatore d’alula d’eccellenza, Bruno Vespa.

“Un grande augurio al presidente, Vincenzo Formisano e a tutta l’azienda di un grande successo in questa nuova avventura. – Conclude Quadrini – Sono sicuro che con la sua competenza e la sua professionalità questo gruppo bancario, orgoglio del nostro territorio, riuscirà a distinguersi anche nel mercato della capitale”

