Gianluca Quadrini lascia Forza Italia: “Sono venute meno le condizioni

《Lascio Forza Italia. 》Con una frase, ferma e decisa, Gianluca Quadrini annuncia la decisione di lasciare il partito che per anni è stata la sua seconda casa. 《È stato il mio unico partito in questi anni ma non ci sono più le condizioni per restare. E non certo per colpa mia. In questo momento l’amarezza e la delusione sono i sentimenti prevalenti perché, dopo essere rientrato nel partito nel 2019 con incarico di vicecoordinatore regionale, incarico conferitomi dal senatore e coordinatore regionale Claudio Fazzone, sono stato bersagliato da critiche e polemiche interne che non meritavo e che faccio fatica a capire anche perché – spiega – sono arrivate da esponenti che io stesso avevo indicato in ruoli apicali. ‘Forse ha dato fastidio il fatto che abbia aggregato?’》 Una domanda che viene lasciata aperta in attesa di una risposta da qualche esponente di Forza Italia. 《Ringrazio il senatore Maurizio Gasparri che mi ha onorato della nomina a vicecoordinatore nazionale degli Enti Locali, un gesto importante ma purtroppo qualcosa si è rotto. D’altronde come Presidente della Comunità Montana mi è stata data una spallata politica difficile da capire e dimenticare.》Sul suo futuro politico trapelano delle indiscrezioni che darebbero per imminente il suo approdo nel partito di Matteo Salvini (Lega), ma lui non conferma e non smentisce. A tal proposito dichiara: 《Sono stato contattato da altri partiti di centrodestra. Sto valutando.》