Gianluca Quadrini: “L’area del sud della provincia non può essere abbandonata”

“L’area del sud della provincia non può essere abbandonata”.Con queste parole il Presidente del Gruppo Provinciale di Forza Italia, Gianluca Quadrini evidenzia la problematica affinché vengano prese delle iniziative a sostegno delle aziende del territorio del cassinate.“Bisogna che per il settore industriale nel sito del cassinate vengano messe in atto delle misure urgenti per contenere questo momento di crisi. I tanti lavoratori delle aziende del sud della provincia sono preoccupati per il futuro. Occorre dar loro delle soluzioni e non lasciarli in balia delle conseguenze di questa grave crisi.”In conclusione Quadrini fa appello agli organi regionali – “ Sono d’accordo con l’estendere l’Area di Crisi al territorio del cassinate e mi batterò affinché ciò accada. L’area del sud della Provincia di Frosinone e i suoi lavoratori non possono essere lasciati soli. Per cui la regioni si impegni a far in modo che le aziende dell’indotto del cassinate possano accede ai finanziamenti del Ministero dello Sviluppo Economico, gli stessi finanziamenti che sono già annunciati per l’area del nord della ciociaria. “

COMUNICATO STAMPA

