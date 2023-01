Gianluca Quadrini: “La Provincia di Frosinone sempre più aperta al dialogo con i dipendenti”

Si è svolta ieri, presso il palazzo della Provincia di Frosinone, la riunione della Uil per la formazione dei dipendenti. In una nota, il Presidente del Gruppo Consiliare e della Commissione Ambiente della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, afferma quanto sia importante dialogare con i dipendenti e promuovere la loro formazione. – “E’ necessario premettere che la nostra Provincia è un ente aperta al dialogo con i suoi dipendenti per capire l’importanza della giornata formativa che la Uil ha svolto ieri nel palazzo provinciale. Con il neo Presidente della Provincia, Luca Di Stefano, ci siamo posti questo intento e lo porteremo a vanti. L’incontro di ieri è stato un momento costruttivo importate per la qualificazione dei nostri dipendenti, per ricordare come questo tema e quello della ricerca di soluzioni condivise sia fondamentale per il corretto andamento della macchina amministrativa. – commenta Quadrini – Siamo aperti, ad ogni modo, a tutte le organizzazioni sindacali che vorranno dialogare con noi perché riteniamo che i dipendenti vadano, otre che tutelati, messi nella condizione di lavorare per obiettivi e secondo giusta motivazione. La partecipazione ad incontri formativi di questo genere costituiscono per l’ente un valore aggiunto in termini di competenza e affidabilità.” Così in una nota Gianluca Quadrini.

