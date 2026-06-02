Gianluca Quadrini: «La Provincia di Frosinone protagonista del Weekend Culturale in Irlanda»

La Provincia di Frosinone e l’ANCI Lazio consolidano il proprio ruolo internazionale attraverso un asse storico e culturale che unisce la Ciociaria all’Irlanda. Il Consigliere Provinciale e Dirigente di ANCI Lazio, Gianluca Quadrini, prenderà parte ufficiale al prestigioso “International Cultural & Business Weekend”, in programma a Cashel (Contea di Tipperary, Irlanda) il prossimo 11 e 12 luglio 2026.

​Il viaggio istituzionale vede la Provincia di Frosinone schierata in prima linea nel ruolo strategico di ente capofila di una folta e compatta delegazione territoriale. Insieme all’ente provinciale, parteciperanno congiuntamente i Comuni di Casalattico, Picinisco, Castelnuovo Parano, Filettino e Villa Santa Lucia, a testimonianza di una sinergia forte e diffusa tra le amministrazioni locali e la realtà irlandese.

​Il momento centrale della manifestazione si terrà domenica 12 luglio alle ore 10:30 nella suggestiva cornice della Rocca di Cashel, con la presentazione ufficiale del volume storico del Cavaliere della Repubblica Italiana, Francesco Morelli, dedicato alla storia e al sacrificio degli italiani in Irlanda durante la Seconda Guerra Mondiale. Un’opera che tocca da vicino le radici e la memoria storica del basso Lazio.

​Il Consigliere Provinciale e Dirigente ANCI Lazio, Gianluca Quadrini, ha espresso parole di vivo compiacimento per l’iniziativa, rivolgendo un plauso particolare alla macchina organizzativa:

​“È un grande onore rappresentare le nostre comunità in un contesto internazionale così prestigioso. In qualità di Provincia di Frosinone, abbiamo voluto fortemente assumere il ruolo di capofila di questa importante missione, convinti che l’unione dei nostri comuni sia la chiave per dare forza al territorio oltre i confini nazionali. Desidero rivolgere i miei più sentiti complimenti alla Camera di Commercio di Cashel e a tutti i promotori per aver dato vita a una manifestazione di così alto valore istituzionale. Un ringraziamento speciale e profondo va a Piero Angelo Morelli, instancabile motore e organizzatore di questi viaggi istituzionali, che con straordinaria dedizione, insieme agli altri partner, cura la regia di queste trasferte transnazionali capaci di creare ponti solidi e duraturi tra le nostre nazioni.”

​Quadrini ha poi sottolineato il valore della cooperazione tra gli enti:

​“La presenza ufficiale, unita sotto la guida della Provincia, dei Comuni di Casalattico, Picinisco, Castelnuovo Parano, Filettino e Villa Santa Lucia dimostra la compattezza e la lungimiranza delle nostre amministrazioni, pronte ad aprirsi a nuove opportunità di sviluppo economico, turistico e culturale. Questo evento non rappresenta solo una doverosa celebrazione del passato e della nostra memoria, ma costituisce una solida base per future sinergie commerciali, civiche e sociali che porteranno benefici concreti a tutto il nostro territorio.”

​Il ricco programma della due giorni prevede per sabato 11 luglio un grande festival culturale con gruppi tradizionali irlandesi e italiani, mentre la giornata di domenica 12 luglio sarà interamente incentrata sulle opportunità di business, sulla valorizzazione delle imprese e sulla promozione delle eccellenze locali in ottica turistica.