Gianluca Quadrini, invita tutti i Comuni dell’ ATC FR2 a dare comunicazione delle criticità causate dalla presenza di cinghiali per un intervento immediato.

“La direttiva regionale del 24.08.2023 è stato un grandissimo passo in avanti che consente di intervenire nei comuni dell’ATC FR2 per porre rimedio ai disagi e ai danni causati dai cinghiali.” Commenta il Presidente del Consiglio Provinciale con delega alla Polizia Provinciale, Gianluca Quadrini, che, a seguito delle sollecitazioni dei giorni scorsi, ha raggiunto un grande obiettivo a beneficio del territorio della Provincia di Frosinone. Infatti la Regione Lazio, con Direttiva Regionale del 24.08.2023, ha approvato interventi di controllo diretto della specie con l’abbattimento selettivo dei cinghiali e interventi in situazioni impreviste e non programmabili, principalmente in orario notturno, utilizzando i selecontrollori iscritti all’Albo Regionale ed afferenti all’ATC FR2. Nella giornata di ieri, lo stesso Presidente del Consiglio Provinciale ha inviato una lettera ai comuni dell’ATC FR2, e per conoscenza a Sua Eccellenza il Prefetto di Frosinone, invitandoli a comunicare ogni criticità che questa specie animale sta generando su questi comuni al fine di prevenire i danni alle colture agricole, di tutelare il suolo e le produzioni zoo-agro-forestali e contenere tutti i rischi per l’uomo e gli animali. “Con la Direttiva Regionale del 24 agosto è stato conferito alla Polizia Provinciale l’incarico di realizzare dei piani di abbattimento e di coordinamento degli interventi. Per questo, in qualità di delegato alla Polizia Provinciale ho provveduto, attraverso una lettera, ad invitare tutti i comuni dell’ATC FR2 a segnalare alla stessa ATC FR2 e alla Polizia Provinciale eventuali criticità che i cinghiali stanno cusando sui loro comuni. In questo modo i nostri organi di polizia possano garantire il coordinamento del servizio oltre che un tempestivo intervento e coordinare sinergicamente gli interventi di controllo diretto e il prelievo della specie cinghiale nel territorio dell’ATC FR2.” “Auspico nella collaborazione di tutti i comuni perché quello che siamo riusciti ad ottenere pone fine ad un problema che per molto tempo ha causato ingenti danni.” Così in conclusione il Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini.

COMUNICATO STAMPA